Importação brasileira Articulação russa para vender trigo coloca setor em alerta Na semana passada, governo de Moscou ameaçou barrar entrada de carne bovina brasileira

Decisão do Mnistério da Agricultura de permitir a importação de trigo da Rússia, acontece uma semana após o governo de Moscou barrar as compras de carne bovina de um frigorífico localizado em Santa fé de Goiás (GO), ameaçando embargar mais cinco plantas brasileiras.

A informação divulgada pelo jornal Valor Econômico desta segunda-feira (13), alerta que a pressão feita pelo país europeu, considerado o 3º maior produtor de trigo do mundo, foi parte de uma negociação feita pelo ministro Blairo Maggi para tentar ampliar as compras russas sobre a carne brasileira.

De acordo com a publicação, a entrada do produto pode apresentar problemas internos como pragas que não existem no Brasil e que podem contaminar lavouras de trigos, soja e milho. Já foram identificadas duas espécies que podem comprometer a produtividade das plantações: Orobanche spp e a Cirsium arvense.

O decreto 24.114/1934 da Defesa Sanitária Vegetal brasileira proibe a importação, comércio, trânsito e exportação de vegetais "portadores de doenças ou pragas perigosas". No documento está previsto ainda que caso esses vegetais entrem nas fronteiras brasileiras, o serviço de defesa sanitária deve apreender e destruir imediamente os produtos condenados.

Apesar da legislação brasileira ser contrária, o ministério concluiu a análise de risco de pragas para o produto russo no dia 3 de novembro. Na ocasião, o secretário de Defesa Agropecuária (SDA), Luíz Eduardo Rangel encaminhou um comunicado ao serviço sanitário da Rússia, informando:"que irá admitir a internalização de carregamentos de trigo provenientes da Rússia com presença de plantas daninhas quarentenárias, desde que o produto seja destinado e transportado diretamente a moinhos com instalações adequadas e seguras para armazenamento e processamento".

Procurado, Rangel admitiu que não existe risco "zero" de contaminação e que a medida adotada para permitir a entrada do trigo da Rússia será fiscalizar todo o carregamento daquele país que entrar no Nordeste - onde não há produção de trigo, diferentemente do que ocorre no Sul do país -, dos portos até os moinhos. A ideia é que o cereal russo seja processado e não distribuído para outras regiões do país.

"Já foi sinalizada essa flexibilização para os russos. Agora é preciso fazer uma alteração para que adequemos a norma à legislação, e isso deve acontecer nos próximos dias. Tudo dentro do limite da segurança", informou o titular da SDA.



*Com informações do Valor Econômico