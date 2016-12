o ano de 2016 Por enquanto, três sequências de MS

já garantiram dinheiro na loteria Hoje tem Mega da Virada e concurso nunca premiou alguém do Estado

Três pessoas que fizeram aposta em Mato Grosso do Sul neste ano garantiram dinheiro extra com sorteio de jogos de azar. Em dia de Mega Sena da Virada, pode ser que esse número aumente aqui no Estado. A nossa torcida, claro, é para que alguém daqui seja o mais sortudo de 2016 e garanta no bolso mais de R$ 220 milhões, caso ganhe o prêmio sozinho. Vai ser uma boa matéria para divulgar!

Claro que a torcida é grande também porque tem gente da equipe que fez seu jogo, além dos “bolões” tradicionais que aconteceram.

A Mega Sena da Virada ainda não saiu para ninguém que jogou no Estado. O concurso acontece desde 2009 e 28 brasileiros já ganharam.

Se vale qualquer palpite para o prêmio que vai ser sorteado neste sábado, às 21h (horário de Brasília), é bom ver os números que já deram certo e foram premiados neste ano aqui em Mato Grosso do Sul.

Prêmio de R$ 8,2 milhões, por exemplo, foi obtido para quem jogou os números 01, 03, 05, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 23, 24 e 25 na Lotofácil em Campo Grande.

Outra sequência “pé quente” no Estado foi a 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 17, 20 e 23, também na Lotofácil. Um apostador de Selvíria jogou e garantiu R$ 440.233,11.

Para dar mais uma dica que pode ser arrebatadora, essas dezenas 16, 25, 28, 30 e 68 garantiram a um apostador de Dourados neste ano R$ 2,1 milhões na Quina.

Como acreditar faz parte, a dica de matemáticos é que as melhores combinações para as apostas são aquelas que não têm sequência lógica. Estas combinações, chamadas "anônimas", tendem a ser muito menos apostadas que aquelas com alguma lógica.

A sorte está lançada. Mas como informação, a gente precisa reconhecer que a probabilidade de uma aposta simples ser sorteada é de 1 em 50 milhões. Se tudo der certo, em 2017 a gente divulga aqui que alguém de Mato Grosso do Sul ficou multimilionário. Boa sorte!

