TRANSPLANTE Paulista com novo coração há 9 meses descobre em MS quem salvou sua vida Fábio mora em SP e soube nessa semana quem era o dono do seu coração

“Então muito prazer, meu nome é Fábio Júlio da Silva e eu sou o rapaz que recebeu o coração dele”. Através dessa mensagem recebida pelo WhatsApp foi que a reportagem conheceu o personagem dessa história emocionante, que liga duas cidades interioranas, Coxim, aqui no Estado, e Diadema, em São Paulo.

Pizzaiolo e ajudante de caminhoneiro, Fábio, que hoje tem 33 anos, tinha uma vida normal de um jovem que trabalhava para ajudar no sustento da mãe, irmã e filha. Saudável durante toda a vida, foi em 2011, quando tinha apenas 26 anos, que veio o alerta de que algo muito sério estava por vir.

Fábio teve um infarto e logo depois de se recuperar, soube que precisaria de um novo coração para continuar vivo. “Meu coração praticamente parou de funcionar”, conta.

Antes de colocar o paciente na fila nacional de transplante de órgãos, médicos paulistas ainda tentaram buscar tratamentos que possibilitassem melhor qualidade de vida ao jovem. Remédios e internações no hospital se tornaram rotina e Fábio nunca mais foi o mesmo. Deixou de trabalhar e praticamente não saía de casa. “Onde eu moro tem escadas e eu me sentia muito cansado e fraco, só ia para rua se tivesse que ir no médico. Por conta disso, tive vários outros problemas de saúde”.

Com a saúde indo de mal a pior, no final de 2015, quatro anos depois do infarto, os médicos do Instituto do Coração, na capital paulista, decidiram colocar Fábio na fila de espera.

Em abril do ano passado, sem nenhum órgão disponível para ser transplantado, Fábio se internou porque não tinha mais condições de viver fora do hospital. Pouco mais de um mês depois, no dia 6 de maio de 2016, veio a grande notícia. Havia um coração em Mato Grosso do Sul que poderia ser a nova fonte de vida ao paulista.

“Eu estava internado e a médica me avisou que um rapaz de 35 anos morreu no Mato Grosso do Sul depois de cair de um andaime e teve traumatismo craniano. Eu me preparei, fiz o transplante e tive alta depois de dois meses”.

DONO DO CORAÇÃO

Márcio com sua esposa Clarice (Foto: Reprodução/Facebook)

​Em meio ao temor por rejeição do órgão, risco para toda a vida, Fábio vem se recuperando bem. Para auxiliar na readaptação, ele entrou em um grupo de transplantados e foi nessa semana que descobriu algo que o emocionou.

Nos últimos meses, começou a crescer em Fábio a vontade de saber quem era o dono do coração que hoje bate no peito dele. Logo depois do transplante, ele até tentou saber mais detalhes sobre o sul-mato-grossense, mas em razão de a equipe médica não ser autorizada a repassar informações ao transplantado, ele praticamente desistiu da ideia.

Nas últimas semanas, a curiosidade voltou e Fábio compartilhou a vontade com amigos que fazem parte do grupo de transplantados. “Eu comentei com o pessoal que queria muito saber quem era o homem que me doou o coração. Um amigo do grupo começou a fazer pesquisas na internet e encontrou uma matéria de vocês. Foi aí que eu descobri quem era ele e me deu um arrepio de emoção”, conta.

Foi através desta matéria que Fábio soube da história de Márcio Melo da Silva, que morreu aos 35 anos, em Coxim, depois de cair de andaime enquanto pintava uma igreja da cidade, que ele também frequentava com a esposa e o filho. Ele chegou a ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande, mas morreu horas depois.

A família autorizou a doação de órgãos no mesmo dia e equipe médica de São Paulo veio à Capital para fazer a captação do coração. O órgão foi de avião fretado para a capital paulista e ganhou um novo dono.

Fábio se recuperando depois de ganhar mais de 10 quilos (Foto: Arquivo Pessoal)

​REENCONTRO

Foi depois de descobrir um pouco sobre quem era o dono do órgão, que hoje pertence a Fábio, que ele entrou em contato com a reportagem. Em dois dias de telefonemas, chegamos até a mãe de de Márcio. A dona de casa Inácia Melo, de 59 anos, se surpreendeu ao saber que a ligação da reportagem trazia uma novidade sobre o filho que ela perdeu há 9 meses.

Inácia conta que ela e a esposa de Márcio, Clarice Fernandes, na época da morte foram as que autorizaram a doação dos órgãos para que o sentimento de dor da perda se transformasse em esperança para outras famílias.

"Eu tenho muita vontade de conhecer quem está com o coração do meu filho. Até agora a gente só sabia que era uma pessoa de São Paulo. Quero muito saber quem está com um pedacinho do Márcio", disse a dona de casa.

Os contatos da família foram repassados para Fábio, que conversou com Inácia e diz que pretende estreitar os laços com parentes de quem salvou sua vida. "Tive que segurar a emoção quando falei com a mãe. Sou muito grato a eles, se não tivesse feito o transplante naquela semana, não teria aguentado. Eu com certeza vou aí para conhecê-los".