O ANO DE 2016 Muita gente não pensou duas vezes para ajudar alguém neste ano; veja as histórias Leia matérias que tratam de boas ações e inspiraram leitores do Portal

Em época de Natal, a palavra “esperança” pode ser lembrada nas rodas das famílias e nos encontros de amigos para festejar a data. Tem também “amor”, “compreensão” e tantas outras atitudes e sentimentos que tendem a aflorescer mais nesse período.

Algumas pessoas lembraram disso ao longo deste ano e realizaram boas ações, tanto ajudando quem precisava, como oferecendo algo sem pedir nada em troca, que acabaram virando matéria aqui no Portal Correio do Estado.

Teve gente que simplesmente foi honesto, outros cruzaram oceano para ajudar crianças e encontraram a felicidade. Práticas muitos positivas e que ajudaram os outros também foram temas que despertaram o interesse dos leitores.

Em algumas situações, a tragédia deu lugar para alegria, como aconteceu com o menino de 4 anos que foi vítima de sucessivas agressões pelos próprios tios, inclusive sofreu queimaduras.

Nesse caso, a Santa Casa recebeu centenas de doações para ele, houve diversos interessados em tentar adotá-lo e grupos de voluntários foram até o hospital para promover festa. Em uma delas, o menininho aparece fantasiado de homem-aranha e o provável sentimento de felicidade que ele sentiu foi situação totalmente contrária do sofrimento pelo qual passou antes (pelo menos essa é nossa torcida!)

Relembre algumas matérias que foram muito acessadas e serviram ou para inspirar pessoas ou para dar mais esperança para a nossa rotina que nem sempre é fácil. Entre as histórias há casos aqui do Estado e de parte do mundo. O mais importante é destacar bons exemplos!

Prêmio da loteria para ajudar pessoas (foto KSHB)

Herança milionária deixada para toda uma vila

Simples gesto de honestidade pagando conta alheia (foto Gerson Bezerra)

Ajudar o próximo na hora que ele mais precisa (foto Gerson Oliveira)

Adoção para evitar centenas de mortes

Ajuda que não tem distinção nem de raças

Atitude para salvar a pureza de uma criança

Uma dica para criar uma família feliz

Resgate de bebê abandonado