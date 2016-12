O ANO DE 2016 Lenda da cobra cigarra e caso

misterioso fazem Corumbá virar notícia Cidade é cercada de muitos causos ligados à cultura pantaneira

O município de “Lugar distante” é pouco conhecido com esse nome, mas se torna facilmente identificado quando é chamado de Corumbá. A origem dessa denominação é tupi-guarani e significa Curupah, ou “lugar distante”.

Única cidade localizada no meio do Pantanal, é de se esperar que a cultura local seja peculiar. Há uma série de lendas, mistérios, personagens enigmáticos que envolvem diversas histórias.

Talvez por isso Corumbá merece esse tópico na retrospectiva de 2016. Durante este ano, o município apareceu com casos ligados a lendas e mistérios. Essas matérias despertaram interesse dos leitores do Portal Correio do Estado, tanto de quem mora em Mato Grosso do Sul como em outros estados e mesmo outros países.

A lenda da cobra cigarra reacendeu comentários com o aparecimento do bicho na cidade em pelo menos duas vezes. Em uma delas, o caso aconteceu em posto de saúde e o fato causou alvoroço.

Outra situação foi a possível aparição de uma criança em fotografia tirada de área desabitada, na região central.

Os casos da cobra cigarra (foto Fernando Aguilera)

Fotografia misteriosa