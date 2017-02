VIDA DE MÚSICA Encontro há 39 anos no Trem do Pantanal deu casamento e dupla das boas Desde então Lauro Ney e Lidiane não se largaram nunca mais

Foi no Trem do Pantanal que Lauro Ney e Lidiane começaram a cantar e não se largaram nunca mais. O ano era 1978. Ele e um acordeonista tocavam e animavam o vagão que seguia rumo a Aquidauana. Ela, que não cantava profissionalmente, entrou no meio da rodinha e foi ai que tudo começou. “Ai ele pegou no meu pé para o resto da vida”. Dez meses depois estavam se casando.

A carreira profissional começou depois de participar em um concurso na TV Campo Grande, “Cantando para MS”, patrocinado pelo governo do Estado. “Eramos amadores, mas fomos selecionados”. A seleção no concurso rendeu contrato para 15 apresentações no Estado. “Depois veio a ideia de gravarmos um LP”, conta Lauro Ney, lembrando que, na época, anos 80, cantavam na exposição todos os anos.

A dupla lembra dos momentos áureos em que os artistas regionais eram mais valorizados. “A gente saía na rua dando autógrafo, tirando foto. O pessoal falava 'são eles mesmo'? Não tínhamos sossego", contam.

Apesar da fama e badalação, nem sempre a dupla recebeu o devido reconhecimento. Certa vez, Lauro Ney e Lidiane foram contratados por uma médica para se apresentarem em uma festa surpresa que ela preparou para o marido. “Ela disse que não tinha dinheiro, mas queria que nós tocássemos em uma chácara”, lembra Lidiane, que chegou até a ficar com pena da situação. “Passou pela minha cabeça levar um pouco de carne para ajudar na festa, mas quando chegamos lá, era uma fazenda enorme, tudo personalizado”, conta.

Metade das faixas do LP são composições próprias

Cantar com seu cônjuge é motivo de felicidade, mas nem tudo são flores. “Brigamos mais do que outras duplas. A gente tem mais liberdade para falar do outro”, afirmam.

Com muitas composições próprias no repertório, Lauro Ney e Lidiane se orgulham de falar da mais famosa, que chegou a ser considerada o 2º hino de Mato Grosso do Sul. “Cenário sul-mato-grossense é um poema. Algumas professoras até ensinavam na escolas para os alunos”.

PAUSA

Por questões pessoais, a dupla parou de se apresentar em 1987 e ficou quinze anos longe dos palcos. “Estávamos deslanchando”, conta Lidiane, lembrando que estavam no auge da carreira. “Não deveria ter parado, mas Deus sabe de todas as coisas”, argumenta.

MÚSICA PELAS GERAÇÕES

Vendo os pais cantarem desde pequeno, Lauan também seguiu carreira musical. Hoje ele faz dupla com Lucas e faz apresentações pelo Estado. As duas filhas dele, Isabela e Geovana também compartilham do amor pela música e formam uma linda dupla mirim.