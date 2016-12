o ano de 2016 Ano de eleição tem expectativa de mudança e protesto de eleitores nas urnas Votos branco e nulos foram recordes no pleito municipal deste ano

2016 foi ano de eleição municipal e expectativa de mudança. O pleito, realizado em outubro, serviu para tentar criar melhores possibilidades para diversos municípios.

Campo Grande, em especial, ficou destroçada com a instabilidade política gerada no atual mandato que encerra neste mês. Reerguer a cidade dependerá de muito empenho da nova administração. O escolhido para essa meta foi Marcos Trad (PSD), que só obteve a vitória no segundo turno, derrotando Rose Modesto (PSDB).

Apesar da vitória com relativa vantagem por Marcos Trad, o eleitorado mostrou-se descontente com a classe política. Como o voto é obrigatório, muita gente não foi votar ou fez o chamado “protesto”, escolhendo as opções nulo ou branco. Nessa situação houve 183.636 votos, quantidade suficiente para vencer Rose no segundo turno. A vice-governadora obteve 169.660 votos.

A derrota de Rose mexeu com o PSDB, especialmente com o governador Reinaldo Azambuja, que apesar de conquistar boa parte das prefeituras do Estado, ficou sem a Capital. Ao mesmo tempo, os tucanos garantiram maioria na Câmara.

As baixarias durante campanha também apareceram e a Justiça Eleitoral precisou agir para coibir exageiros.

Compra de votos e denúncias, neste ano, ficaram mais fáceis para serem representadas com o Tribunal Regional Eleitoral e o Ministério Público Federal disponibilizando meios digitais, a partir do celular ou de computador. E não faltaram denúncias!

Além das eleições, teve político de longa data que se viu no meio de turbilhão, como aconteceu com Maurício Picarelli, que abandonou o PMDB e migrou para o PSDB para reforçar a base do governo na Assembleia. Mas em meio a essa dança de cadeiras, ele responde a denúncia que tramita na Justiça que pode cassar o mandato do deputado, que se mantém no cargo há oito legislaturas.

