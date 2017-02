ONG MANÁ DO CÉU Depois de aposentadoria, idosa usa tempo livre para ajudar o próximo Izaura Maria de Souza, de 71 anos, também é acadêmica de serviço social

O voluntariado sempre atraiu a estudante de Serviço Social Izaura Maria de Souza, de 71 anos, mas só depois da aposentadoria é que ela conseguiu concretizar o sonho com a criação do Instituto Maná do Céu — organização que oferece cursos e esporte educacional para crianças e adolescentes.

Religiosa, Izaura conta ter começado com o “café da bênção”, quando ela e os filhos preparavam refeição para os moradores do bairro Novos Estados e adjacências.

“Meu filho virou evangélico e teve essa ideia. Ele vinha todo sábado, 6h30min. A casa enchia e às vezes eu ficava até tarde fazendo para servir de manhã”. Outro hábito da aposentada era distribuir sopa entre moradores de favela.

A ONG

Estes trabalhos que antes eram semanais passaram a ser diários depois da construção da ONG. "Tinha essa casa para alugar. Era um lugar cheio de mato. Meu filho alugou e estamos lá até hoje", lembra.

Izaura conta com orgulho quantas vezes flagrou o filho capinando o local mesmo nos dias mais quentes. "Demora para juntar gente que queira ajudar", diz.

A dificuldade em encontrar voluntários marcou o início do instituto e ainda é uma preocupação. “As pessoas começam, mas depois querem receber, querem ser registrados. Mas o que recebemos não cobre os nossos custos”, lamenta. “O que a gente precisa são de pessoas dispostas a ajudar”.



E não falta trabalho na ONG que oferece curso de violão, informática, natação e judô. “A única coisa que não conseguimos ainda é o ballet. Mas é meu sonho. Antes de morrer quero ver bailarinas saindo de lá e indo pra globo”, brinca.

DIFICULDADES

Mas o sonho de Maria está ameaçado porque a ONG perdeu o principal patrocínio em decorrência da crise financeira. A ideia agora é fazer campanhas de apadrinhamento para que o projeto continue.

“A ONG é um sonho que sonhei junto com meu filho e queremos levar esse sonho até o final”, declara.

Interessados em ter mais detalhes sobre o projeto ou se tornar padrinho podem entrar em contato pelo telefone: (67) 3355-5555