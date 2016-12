História de Amor Depois de namoro à distância, casal se encontra pela 1ª vez no dia do noivado Eles se conheceram e namoraram por telefone durante 1 ano

Américo Ramos e Adelina Rosa, ambos de 49 anos, têm uma história de amor para inspirar qualquer pessoa. A igreja e um amigo em comum foram a ponte para que toda a história tivesse um desfecho mais que especial. Ele deficiente visual e ela servidora pública estão separados por 724 quilômetros, mas a distância está com os dias contados.

O noivo vive em Caarapó e ela em Alto Taquari, no Mato Grosso. Américo, através do amigo em comum, descobriu o telefone de Adelina e desde a primeira ligação criou um relacionamento que dura até hoje, um mês depois do noivado. Durante todo o relacionamento, Américo procurou saber todos os detalhes sobre a vida de Adelina e isso aumentou a ligação entre ele.

Ela ficou encantada com a inteligência de Américo que não se preocupou em saber de detalhes do futuro companheiro. “Gostei dele desde o início, ele é muito inteligente”, afirma Adelina.

Depois de quase um ano o melhor dia chegou para o casal e Adelina veio até Caarapó para finalmente conhecer seu futuro esposo. Seria o primeiro dia em que eles se veriam pessoalmente.

Ao se conhecerem a sensação foi de muita alegria, "ele era como eu imaginava", comenta Adelina. Américo, por ser deficiente visual, reconheceu a voz de Adelina e o toque nas mãos foi o contato mais próximo que ele teve com a noiva.

O noivado foi na casa de amigos da igreja, houve uma cerimônia com o pedido, as alianças e um jantar em comemoração. Eles ganharam da comunidade da igreja toda ajuda necessária para a organização e custos do casamento.

O GRANDE DIA

O casamento deles já tem data marcada para acontecer e será em janeiro do ano que vem, na cidade de Caarapó. Após o casamento, Américo irá morar em Alto Taquari com Adelina. "Quando a gente gosta a gente vai atrás”, comenta Américo.

Américo e Adelina mostram que mesmo com dificuldades e a distância, nada é obstáculo para quem realmente ama. Confira as fotos do noivado que foi organizado pelos amigos do casal: