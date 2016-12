A Magia do Natal Professora reúne amigos, móveis, criatividade e decide criar casa do Noel A casa temática ficará disponível para visitação até dia 26 deste mês

Luzes que piscam, adornos coloridos e muita criatividade sempre fez parte das decorações natalinas de muitas famílias, mas uma em especial decidiu que faria do Natal desse ano um acontecimento para a cidade de Porto Murtinho, no oeste do Estado. E assim foi, a casa foi totalmente preparada para ser a morada do Papai Noel durante o mês de dezembro.

A ideia surgiu da professa Maria Elena Benites Aguilera, de 47 anos, moradora da cidade que ao viajar e ver a criatividade natalina de outras regiões, decidiu trazer um pouco dessa novidade para a cidade onde vive, já que por lá nunca foi feito nada parecido.

Maria decidiu colocar a mão na massa e com ajuda de amigos e familiares começou a montar a casa temática, aberta desde o dia 18 de dezembro.

A casa pertence à professora, mas estava sem morador. Depois disso ela começou a juntar os móveis para colocar na residência, reproduzindo exatamente como ela imaginou ser a casa do Noel. Alguns móveis Maria já tinha, outros foram reformados e a mãe ajudou com alguns antigos.

Além da família, os amigos também ajudaram tanto financeiramente quanto em mão de obra. O prefeito da cidade também aprovou o projeto e ajudou a professora com alguns itens da casa. Em troca, Maria Elena distribuiu ingressos para que os que ajudaram pudessem levar convidados.

Na casa é possível ver sala, quarto, cozinha e até piscina do Noel. Foi montada ainda a “fábrica de brinquedos”, um espaço da casa onde ficam vários brinquedos em exposição.

E o que não poderia faltar é o bom velhinho com sua assistente, que recepcionam as pessoas logo na entrada da casa encantada. O projeto tem como objetivo trazer o mundo encantado do Natal, trazendo alegria, união e muita comemoração na família.

“Eu e toda a equipe realizamos esse projeto porque gostamos de ver a alegria do Natal nas pessoas e o sorriso no rosto de cada criança” afirma a idealizadora do projeto.

Para fazer a visita na casa do Papai Noel, a entrada é de R$ 5. As visitas seguirão até o dia 26 de dezembro, todos os dias da semana das 19h às 22h30min.

Confira as fotos da Casa do Papai Noel que está encantando moradores de Porto Murtinho: