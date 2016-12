RECEITA Você ainda não experimentou

um Bolo de Iogurte? Anote essa receita

Prepare-se para se surpreender com a sua massa fofinha e macia.

Vai ser difícil ficar só com um pedaço!

Ingredientes

– 2 xícaras de chá de farinha de trigo

– 1 colher (sopa) de fermento

– 4 ovos

– 1 e 1/2 de açúcar

– 1 iogurte de 170g

– 1/2 xícara (chá) de óleo

– Margarina para untar

Modo de preparo

1. Peneire a farinha de trigo com o fermento. Reserve.

2. No liquidificador coloque: as gemas, o açúcar, o iogurte, o óleo e bata bem.

3. Na batedeira coloque: as claras e uma pitada de sal, e bata até formar claras em neve.

4. Junte a mistura do liquidificador com a farinha e o fermento e mexa delicadamente.

5. Em seguida, acrescente as claras em neve e misture delicadamente.

6. Coloque o creme em uma forma untada com margarina e farinha e leve ao forno pré aquecido em 180 graus por 30 a 35 minutos.