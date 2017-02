DELÍCIA Veja como preparar biscoito de pirulito (falso alfajor)

INGREDIENTES

1 pacote de biscoito maria redondos, aquele duplo

1/2 kg de cobertura de chocolate ao leite

1 receita de brigadeiro de sua preferência

palitos de picolé

1 pacote de chocolate granulado

saquinhos de celofane 10/15

MODO DE PREPARO

Prepare o brigadeiro de sua preferência e deixe esfriar totalmente

Separe metade dos biscoitos e espalhe em uma bandeja

Pique 100 g do chocolate e derreta no microondas de 30 em 30 segundos

Banhe a ponta do palito de picolé no chocolate e cole no centro de cada biscoito, espere secar

Coloque uma colher (sopa) de brigadeiro no centro de cada biscoito e espalhe cuidadosamente para as bordas

Coloque a outra metade dos biscoitos e aperte levemente para "casar", aperte o suficiente para "vazar" um pouco de recheio nas bordas e retire o excesso, assim o pirulito ficará homogêneo e bem vedado

Pique e derreta o restante do chocolate no microondas de 30 em 30 segundos, o suficiente para derreter totalmente o chocolate sem que ele fique muito quente

Ao toque o chocolate deve passar a sensação de "quase frio"

Banhe os pirulitos no chocolate escorrendo bem e coloque imediatamente o granulado por cima

Coloque-os espalhados em cima de uma folha de papel manteiga

Leve à geladeira o tempo suficiente de endurecerem totalmente

Embale imediatamente e amarre bem com uma fitinha

Assim você irá manter a crocância do seu pirulito por até 3 dias

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Quanto mais granulado mais gostoso fica.