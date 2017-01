RECEITA Torta fit de frango com "massa"

de torrada integral é deliciosa

INGREDIENTES

- 1 peito de frango cozido e desfiado

- 3 ovos

- 1 copo de iogurte natural (170g)

- 1 pacote de Torrada Multigrãos Vitarella

- 1/2 xícara de molho de tomate

- Sal, pimenta e temperinhos secos a gosto

- Azeite e farinha para untar e polvilhar

- 2 colheres de parmesão ralado e orégano para finalizar

MODO DE PREPARO

Unte um refratário com o azeite e polvilhe farinha - eu utilizei farinha de linhaça dourada;

Bata os ovos com o iogurte, tempere com sal e pimenta e reserve;

Misture o frango desfiado com o molho de tomate e tempere com as ervinhas secas;

Monte uma camada de torradas no fundo do refratário;

Cubra com metade do creme de ovos e iogurte;

Distribua o frango por cima das torradas;

Faça uma nova camada de torradas e cubra com o restante do creme de ovos;

Finalize com o parmesão ralado e o orégano;

Leve para assar no forno a 250 graus já preaquecido até dourar (aproximadamente 20 minutos);