Sobremesa Torta de leite ninho com nutella vai adoçar seu dia

INGREDIENTES

-200g de biscoito maisena

-4 colheres de sopa de manteiga derretida

-1 lata de leite condensado

-2 caixinhas de creme de leite

-1 xícara de Leite Ninho



-24g de gelatina incolor sem sabor dissolvida



-200g de Nutella



-Leite Ninho a gosto para finalizar

MODO DE PREPARO

-Leve ao liquidificador o biscoito Maizena e bata bem até formar uma “farofa”.

-Misture bem o biscoito maizena triturado com a manteiga derretida.

-Em uma forma de fundo removível (20cm), adicione todo a massa de biscoito com manteiga e forre a forma por inteiro.

-Leve ao forno 200 graus por 10 minutos. Reserve.

-Em um liquidificador adicione o leite condensado, o creme de leite, o leite em pó e a gelatina dissolvida.

-Bata por 5 minutos.

-Agora é só montar

-Na massa da torta, adicione a Nutella e em seguida adicione o mousse de leite em pó.

-Leve a geladeira por aproximadamente 3 horas!

Sirva com leite em pó em cima da torta