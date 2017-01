EM TRÊS MINUTINHOS! Torta de frango na caneca pra matar

a fome na correria do dia-a-dia

INGREDIENTES:

- 1 ovo

- 2 colheres de sopa de creme de leite (sem soro)

- 2 colheres de sopa de óleo

- 4 colheres de sopa de leite

- 4 colheres de sopa de farinha de trigo

- 1 colher de café de fermento em pó

- 1/2 xícara de frango desfiado

- 1/4 de tomate picado (sem semente)

- 1/2 xícara de muçarela em cubos

- 2 colheres de sopa de salsinha picada

- sal

- pimenta do reino

- 1 colher de sopa de queijo parmesão ralado

MODO DE FAZER:

Em uma tigela, misture o ovo, creme de leite, leite, óleo.

Misture bem.

Em seguida coloque a farinha de trigo e misture até ficar homogêneo.

Por fim coloque o fermento em pó. Mexa delicadamente.

Adicione os ingredientes do recheio.

A minha tortinha eu fiz de frango, então:

Frango desfiado, tomate, muçarela e salsinha e tempere a seu gosto com sal e pimenta do reino.

Coloque em duas canecas (do tipo grande) untadas.

Polvilhe queijo parmesão ralado.

Leve ao micro-ondas por 3 minutos.

Antes de abrir o micro-ondas, deixe as canecas lá dentro, por mais 2 minutos. É o tempo de descanso.

Está prontinha para comer!

Outras sugestões:

- Atum com cenoura para ficar mais ligth.

- Salsicha com queijo.

- Bacon frito com cheddar.

- Brócolis e frango

- Calabresa e cebola