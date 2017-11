Receitas Torta caipira é uma ótima opção para o jantar

INGREDIENTES

Massa:

2 xícaras de farinha de trigo

1 xícara de óleo

1 xícara de leite

3 ovos (separar a clara)

100 g de queijo parmesão ralado

1 colher (sopa) de fermento em pó

Recheio:

1 peito de frango desfiado (cerca de 400 g)

4 tomates maduros sem semente

2 cebolas picadas

1 pimentão verde

½ lata de milho verde

½ lata de ervilha

1 caldo de galinha

Azeite

Coentro, alho e sal a gosto

MODO DE PREPARO

Massa:

Bata as claras em neve, misture com o restante dos ingredientes e bata no liquidificador.

Por último coloque o fermento e bata mais um pouco.

Recheio:

Doure o alho no azeite, em seguida refogue a cebola e o pimentão.

Acrescente os tomates picados, o milho verde, a ervilha, o peito de frango cozido e desfiado, o caldo de galinha, sal a gosto e o coentro, mexa bem até ficar com uma consistência pastosa.

Montagem da torta:

Despeje metade da massa em uma forma untada com farinha, coloque o recheio sobre toda a extensão da 1ª camada e depois despeje o restante da massa por cima.

Leve ao forno e deixe assar em temperatura média até dourar.