comida boa Sugestão para a noite: Croquete

de frango no gergelim

INGREDIENTES

250 g de coxa e sobrecoxa de frango (somente a carne moída)

1 cebola pequena ralada

1 dente de alho amassado

2 colheres (sopa) de hortelã picada

1 ovo médio

1 colher (chá) de especiarias em pó (gengibre, canela, pimenta-do-reino)

4 colheres (sopa) de farinha de rosca

1 colher (chá) de sal

2 ovos médios batidos

1½ xícara (chá) de farinha de rosca

1 xícara (chá) de sementes de gergelim

2 xícaras (chá) de óleo de soja para fritar

Para acompanhar: molho de pimenta

MODO DE PREPARO

Coloque em uma tigela o frango moído, a cebola, o alho, a hortelã, o ovo, as especiarias em pó, a farinha de rosca e o sal. Sove por 2 minutos com as mãos até obter uma massa homogênea e modele 20 croquetes.

Reserve.

Passe os croquetes no ovo, na farinha de rosca, no ovo novamente e, por fim, no gergelim.

Frite, aos poucos, em uma frigideira com o óleo bem quente.

Assim que forem dourando retire os croquetes com uma escumadeira e disponha sobre toalha de papel.

Sirva com molho de pimenta e, se preferir, arrume os croquetes em palitos de madeira.