ALMOÇO DELICIOSO Sua mãe vai adorar esse

rondelli com massa de lasanha

Ingredientes

Serve: 6

500g de massa de lasanha

250g de presunto em fatias

250g de queijo mussarela em fatias

300g de molho de tomate de sua preferêcia

50g de queijo ralado

Cebolinha para polvilhar (opcional)

Modo de preparo

Preparo:1hora20mins › Pronto em:1hora20mins

Cozinhe a massa da lasanha em 2 litros de água fervente. Escorra. Estique a massa e corte no tamanho das fatias do presunto e do queijo. Monte o rondelli com uma fatia de massa, uma de presunto e uma de queijo. Enrole como um rocambole e fatie em 4 partes iguais.

Preaqueça o forno médio (180°C).

Arrume os rondellis em uma assadeira e jogue o molho de tomate por cima. Polvilhe com o queijo ralado e asse por 20 minutos. Retire do forno, polvilhe com a cebolinha e sirva quente.

Dica

Substitua o presunto por peito de peru ou o molho de tomate por molho branco.