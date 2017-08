jantar Spaghetti al pesto é uma opção diferente para seu jantar

Ingredientes

-300 g de espaguete (ou linguini)

-Sal

-1 dente grande de alho

-¼ de xícara (chá) de nozes picadas grosseiramente

-½ xícara (chá) de folhas de manjericão

- colheres (sopa) de parmesão ralado

-½ xícara (chá) de azeite de oliva

-Lascas de parmesão para acompanhar

Modo de preparo



1-Cozinhe a massa em água fervente abundante temperada com sal a gosto até ficar al dente.

2-Enquanto isso, no processador ou liquidificador, bata o alho com as nozes, o manjericão, o parmesão e o azeite até obter uma pasta. Tempere com uma pitada de sal.

3-Escorra o espaguete, misture o pesto e sirva em seguida, acompanhado de lascas de parmesão.