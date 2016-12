RECEITA Sobrou bananas da ceia de Natal? Faça esse bolo com gotas de chocolate

Ingredientes

– 4 bananas

– 1 ovo batido

– 2 xícaras (chá) de farinha de trigo (peneirada)

– 1 colher (sopa) rasa de fermento em pó

– 1 xícara (chá) de gotas de chocolate

– 1/3 de xícara de margarina derretida

– 1/4 de xícara de leite

– 1/2 xícara (chá) de açúcar

– 1 pitada de sal

Modo de preparo

1. Amasse as bananas e reserve.

2. Em um recipiente coloque a margarina derretida com o açúcar e misture bem.

3. Junte a banana amassada e o ovo batido.

4. Vá adicionando a farinha aos poucos e mexendo.

5. Por último coloque as gotas de chocolate e o leite.

6. Coloque a massa em uma forma untada (BEM) com farinha e margarina, e leve ao forno pré aquecido em 180 graus por cerca de 45 minutos.