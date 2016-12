RECEITA Rocambole de pizza é super

fácil de fazer, anote a receita

- 1 rolo de massa de pastel

- Queijo muçarela 300g

- Presunto de peru 300g

- Molho de Tomate Refogado Tambaú

- 1 tomate sem pele picado

- Orégano a gosto

- 1 gema

1) - Abra a massa do rolo em uma bancada

2) - Espalhe uma camada do Molho de Tomate Refogado Tambaú

3) - Cubra com o queijo, o presunto, o tomate picado e o orégano

4) - Enrole a massa com cuidado

5) - Pincele uma gema, cubra com papel alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 graus por 15 minutos

6) - Retire o papel alumínio e deixe assar por mais 15 minutos ou até dourar

7) - Fatie e sirva