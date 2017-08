Água na boca Quindim é ótima opção para

quem quer agradar a família

Ingredientes

24 gemas

500 g de açúcar

180 g de manteiga

200 ml de leite de coco

100 g de coco ralado

Quanto baste de sal

200 g açúcar



Modo de Preparo

Passar as gemas na peneira e bater na batedeira por 3 minutos, reserve

Misturar em uma tigela o açúcar, a manteiga derretida e o leite de coco

Acrescentar o coco ralado, as gemas e a pitada de sal

Colocar em forminhas untadas com manteiga e povilhadas com açúcar

Assar em banho maria por cerca de 50 minutos