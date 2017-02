água na boca Quer uma opção de lanche delicioso:

torta de carne moída

INGREDIENTES

RECHEIO:

4 colheres (sopa) de azeite arisco extra virgem

1 cebola pequena ralada

1 colher (sopa) de puro alho polpa arisco

500 g de carne moída

2 colheres (chá) de sal

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

1 xícara (chá) de leite

3 ovos cozidos e picados

meia xícara (chá) de azeitonas verdes picadas

MASSA:

3 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 ovo

1 xícara (chá) de margarina culinária

1 colher (sopa) de fermento em pó

2 colheres (sopa) de leite

1 colher (chá) de sal

PARA PINCELAR:

1 gema ligeiramente batida

MODO DE PREPARO

RECHEIO:

em uma panela, aqueça o azeite arisco extra virgem em fogo médio, refogue rapidamente a cebola e o puro alho polpa arisco;

junte a carne e refogue até secar o líquido;

tempere com o sal;

dissolva a farinha no leite, acrescente ao refogado e cozinhe até engrossar, mexendo sempre;

retire do fogo, misture os ovos e as azeitonas;

reserve;

MASSA:

em uma vasilha, misture bem a farinha, o ovo, a margarina, o fermento, o leite e o sal;

amasse até obter uma massa lisa e homogênea;

preaqueça o forno em temperatura média (180°c);

MONTAGEM:

divida a massa em 3 partes iguais;

forre o fundo e as laterais de um refratário médio com 2 partes da massa;

reserve uma parte para cobrir a torta;

coloque o recheio na fôrma e espalhe com auxílio de uma colher para nivelar;

faça cordões com a massa reservada e cubra a torta formando uma grade;

pincele a gema e leve ao forno por 35 minutos ou até dourar;

deixe esfriar por 10 minutos e sirva;

Preparo: 50 minutos

Rendimento: 6 porções