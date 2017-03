Sobremesa Pudim de paçoca é uma ótima opção de sobremesa para o seu final de semana

Ingredientes

2 latas de leite condensado

2 xícaras de leite integral

3 ovos

8 paçocas (tipo rolha)

1 xícara de açúcar

Modo de preparo

- Coloque o açúcar numa panela em fogo baixo, mexa com um colher ou espátula resistente a calor, até que o açúcar derreta por completo e virar caramelo.

- Despeje o caramelo numa forma de aproximadamente 25 cm de diâmetro com um furo no meio.



-Segure a panela com um pano, pois ela vai esquentar, espalhe o caramelo por todo o fundo e laterais, girando e deitando a forma. Reserve.



-Bata o leite condensado, o leite, os ovos e as paçocas no liquidificador por 2 minutos, e depois coloque essa mistura dentro da forma com caramelo.

- Coloque essa forma dentro de uma forma maior com água, para fazer o banho-maria, cubra a forma do pudim com papel alumínio e leve assim ao forno à 200ºC por aproximadamente 1 hora.

- Fure com um palito, se não sair molhado o pudim está cozido.



- Desenforme e leve a geladeira por no mínimo 4 horas, decore com paçocas e sirva.