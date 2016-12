RECEITA Pra facilitar a vida, batata frita de microondas é rápida e prática

Você vai precisar de:

3 batatas

2 colheres de sopa de óleo ou azeite

Sal a gosto

Guardanapos para forrar o prato.

Modo de preparo:

Corte as batatas no corte de batata palito

Em um recipiente adicione óleo ou o azeite e misture com as batatas.

Forre um prato com guardanapo, adicione as batatas untadas em óleo.

Leve ao microondas por 10 minutos em potência alta.

Prontinho!

Agora é só ser feliz!