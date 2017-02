COMIDA DE BAR Porção de pasteizinhos que

serve para qualquer hora do dia

Ingredientes

Rende: 40 pasteizinhos, aproximadamente

Recheio

2 peitos de frango

2 colheres (sopa) de manteiga

3 fatias de bacon picadinhas

1 cebola picadinha

2 tomates picados

Sal, salsinha fresca e orégano a gosto

Massa

3 xícaras de farinha de trigo

1/2 xícara de azeite

1 colher (sopa) de manteiga

1 colher (chá) de fermento

1 colher (chá) de sal

1/2 xícara de vinho branco

1 gema para pincelar

Queijo ralado para polvilhar (opcional)

Modo de preparo

Preparo:1hora › Cozimento: 40mins › Pronto em:1hora40mins

Recheio

Cozinhe o frango em água como de costume e depois desfie com a ajuda de um garfo.

Aqueça a manteiga numa panela e doure o bacon. Adicione a cebola, tomate, frango e cozinhe por 10 minutos, mexendo de vez em quando. Apague o fogo, tempere com sal, salsinha e orégano e reserve.

Massa

Preaqueça o forno em temperatura média (180ºC) e unte uma assadeira grande.

Misture numa tigela grande a farinha com o azeite, manteiga, fermento, sal e vinho. Deixe formar uma massa homogênea.

Abra a massa com um rolo numa bancada enfarinhada. Corte a massa em círculos pequenos e recheie com o frango. Dobre a massa sobre o recheio para fechar e aperte as bordas com um garfo para selar bem. Pincele a gema em cada pastel e polvilhe um pouquinho de queijo ralado por cima, se desejado.

Transfira os pastéis para a assadeira e leve ao forno até dourar, cerca de 40 minutos. Retire e sirva.