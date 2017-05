HUMMMM Pizza de frigideira é ótima receita

para quando bater aquela fome

INGREDIENTES

1 e ½ xíc. (chá) de leite

1 colher (sopa) margarina

1 e ½ xícara (chá) farinha de trigo

1 ovo

Pimenta e sal gosto

1 colher (sopa) de fermento químico

MODO DE PREPARO

Bata no liquidificador o leite, ovo e margarina. Tempere com sal, pimenta e junte a farinha de trigo aos poucos (se necessário de aquela forcinha pro liquidificador). Assim que tudo estiver bem batido, junte o fermento e misture apenas com a espátula. Despeje a massa em uma frigideira pré aquecida com um fio de azeite.

Quando a massa começar a fazer furinhos, pode virar! Adicione molho de tomate e recheie com o que quiser (nesta receita foi usado queijo prato, tomate, folhinhas de manjericão e azeitona).

PASSO A PASSO