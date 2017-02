novas receitas Pizza cheia de sabor que não

vai uma gota de leite na massa

Por ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA

Ingredientes

MASSA:

1 tablete de fermento biológico fresco (25g)

½ colher (chá) de sal (5g)

½ colher (sopa) de açúcar (7g)

1 xícara (chá) de água (230ml)

1 xícaras (chá) de farinha de mandioca (185g)

2 colheres de gordura vegetal (8g)

RECHEIO:

1lata de atum (110g)

1 ½ colher de molho de tomate (27g)

Preparo

MASSA

Leve ao fogo a água até ficar morna.

Em um recipiente acrescente a água morna e o fermento biológico, dilua o fermento na água.

Acrescente o restante dos ingredientes, mecha até ficar uma massa homogênea, sove a massa por 5 minutos.

Deixe a massa descansar por 20 minutos coberta com um pano.

Abra a massa com um rolo, corte em círculos com 1,5 cm de espessura.

RECHEIO

Coloque 1 colher de café de molho de tomate e 1 colher de sopa rasa de atum sobre a massa. Leve ao forno médio por 20 minutos.

Informações

Tempo de preparo: 1 hora e 10 minutos

Grau de dificuldade: Médio

Rendimento: 10 unidades médias

Valor Nutritivo

Quantidade por porção (60g/1 unidade média)

Valor energético (kcal) 105,5

Carboidratos (g) 16,8

Proteínas (g) 3,4

Gorduras totais (g) 2,7

Gorduras saturadas (g) 0,6

Gorduras trans (g) ND

Fibra alimentar (g) 1,3

Sódio (mg) 212,8

Cálcio (mg) 13,2

Ferro (mg) 0,4