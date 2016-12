DOCE Pavê de Bis é para pedir bis

INGREDIENTES

1 lata de leite condensado

1 litro de leite

4 colheres (sopa) de amido de milho

2 ovos separados

2 caixas de chocolate Bis picado

1 xícara de açúcar

1 lata de creme de leite

MODO DE PREPARO

Misture o leite condensado, o leite, a maisena, as gemas e leve ao fogo

Mexa sempre até engrossar e reserve

Forre o fundo de uma forma refratária grande com metade do creme

Forme uma camada com o chocolate picado e complete com o restante do creme

Bata as claras em neve e acrescente o açúcar, aos poucos, batendo sempre, até obter um suspiro firme

Junte o creme de leite e mexa bem

Coloque essa mistura por cima do creme e leve à geladeira até a hora de servir

PREPARO

50 MIN



RENDIMENTO

8 PORÇÕES