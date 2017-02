variação de ingredientes Pão de queijo de batata doce e ricota:

aprenda receita levinha e fácil de fazer

Mesmo quem não tem intolerância à proteína do trigo, tem sofrido no organismo as consequências de uma dieta excessivamente associada ao consumo de glúten.

Por isso, nada melhor que variar as fontes nutricionais como os carboidratos, e as receitas tão consumidas no dia a dia, como as massas, pães e bolos.

A seguir, aprenda como preparar um pão de queijo à base de batata doce completamente sem glúten.

Ingredientes

500g batata doce

300g polvilho doce

200g polvilho salgado

150ml azeite

1 xícara de gergelim assado

1 peça de ricota

sal a gosto

Modo de Preparo

Cozinhe, esprema a batata doce e misture com todos os ingredientes até que estejam completamente incorporados. Pegue pequenas porções para bolear, amacie a massa e em seguida boleie.

Passe a bolinha no gergelim e boleie novamente para apenas aderir o gergelim à massa. Leve para assar por cerca de 40 minutos.

Veja como a receita não tem segredo: