Saboroso Pão de mel recheado com

chocolate é ótima opção de lanche

Ingredientes

500g de açúcar mascavo

2 xícaras (chá) de água

4 ovos (claras separadas)

4 1/2 xícaras de farinha de trigo

1/2 colher (chá) de canela em pó

1 xícara de leite

1 xícara de mel

1 xícara de chocolate em pó solúvel

1 colher (sopa) de bicarbonato de sódio

500g de chocolate meio amargo para banhar

1/2 colher (chá) de cravo em pó (opcional)



Recheio de Chocolate

350g de chocolate branco

Uma caixinha de creme de leite

A mesma medida de doce de leite



Modo de Preparo

coloque em uma panela o açúcar mascavo e a água

Misture bem e leve ao fogo até dissolver completamente o açúcar por aproximadamente 20 minutos

Quando levantar fervura, retire do fogo

A seguir, junte a farinha de trigo, o bicarbonato, o chocolate em pó solúvel, o leite, o mel, o cravo em pó e a canela

Misture bem a cada ingrediente adicionado

Em seguida, agregue as gemas e mexa

Por último, acrescente as claras em neve, misturando delicadamente

Coloque a massa obtida em forminhas individuais, previamente untadas e bem polvilhadas, para facilitar na hora de desenformar os bolinhos

(podem ser forminhas de empadinhas)

Asse de 25 a 30 minutos em forno pré-aquecido 180°c

Após assar, deixe esfriar um pouco

Desenforme os bolinhos enquanto ainda estiverem quentes, não espere esfriar, pois fica mais difícil de saírem inteiros

Deixe os bolinhos esfriarem por completo para então corta-los e recheá-los

Não os levem a geladeira, pois o bolinho endurece

Cortem ao meio colocando com o auxílio de uma colher de sobremesa o recheio de doce de leite com chocolate branco

Por último, derreta o chocolate no microondas para banhar os bolinhos

Deixe secar e escorrer completamente no papel manteiga

Recheio

derreta o chocolate branco no microondas, misture o creme de leite e o doce de leite e bata tudo na batedeira por alguns minutos

(esse recheio fica a critério de cada um, mais doce ou menos doce, vai da preferência de quem faz

Pode-se acrescentar também castanhas, nozes, etc)

O importante é que o recheio não fique muito mole