RECEITA Panqueca americana recheada com

Nutella para o café da manhã

Ingredientes

– 1/2 xícara (chá) de leite

– 1 ovo

– 1 xícara (chá) de farinha de trigo

– 2 colheres (chá) de fermento em pó

– 1/2 colher (chá) de sal

– 2 colheres (sopa) de açúcar

– 1 colher (chá) de óleo

– Nutella para o recheio

Modo de preparo

1. Coloque o leite e o ovo em uma panela e bata bem. (Pode ser com o auxílio de um fouet)

2. Adicione a farinha aos poucos na mistura e mexa.

3. Junte o restante dos ingredientes exceto a nutella.

4. Coloque em uma frigideira uma concha do creme e espalhe um pouco.

5. Coloque a quantidade de nutella que você desejar por cima da massa.

6. Em seguida cubra a Nutella com mais um pouco de creme.