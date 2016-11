ANCHOVAS Ovos com recheio diferente são sensação

INGREDIENTES:

(Quantidade para 4 pessoas)

4 ovos grandes, temperatura ambiente

1 c. sopa de vinagre

4 c. sopa de maionese ou iogurte natural

2 c. chá de filetes de anchovas, picados

1 c. chá de sumo de limão

sal a gosto

pezinhos pequenos de salsa fresca, para guarnecer

PREPARAÇÃO:

1 - Coloque os ovos numa caçarola grande para que fiquem numa só camada. Cubra-os com água e adicione o vinagre. Leve ao fogo até ferver e cozinhe durante 7 minutos.

2 - Retire os ovos da panela e deixe-os em água fria corrente. Reserve até esfriarem e retire a casca (é mais fácil quando ainda estão mornos).

3 - Quando os ovos estiverem frios, corte-os ao meio e retire as gemas. Esmague-as num tigela. Bata as gemas com a maionese ou iogurte, as anchovas picadas e o sumo de limão. Tempere com sal a gosto.

4 - Recheie as claras de ovo cozidas com as gemas temperadas e guarneça cada ovo com um pezinho de salsa.