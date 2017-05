Fácil e rápido No Dia Nacional do Café, aprenda a preparar um delicioso frapê

Dia 24 de maio, é celebrado o Dia Nacional do Café, uma das bebidas mais adoradas e consumidas pelo brasileiro. Aproveite e data e aprenda a preparar um delicioso frapê de café.

INGREDIENTES

- 1 lata de leite condensado

- 2 colheres (sopa) de café-solúvel

- 1 forma de gelo

- 4 bolas de sorvete de creme

- 1/2 xícara de água

- chantilly e café-solúvel para decorar

MODO DE PREPARO

Bata no liquidificador o leite condensado com o café-solúvel, o gelo e 1/2 xícara de água;

Coloque as bolas de sorvete em copos altos;

Cubra-as com a mistura batida e decore decore com o chantilly e o café-solúvel reservado.

Tempo de preparo: 15 minutos

Rende duas porções.