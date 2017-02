RECEITA Nhoque de frigideira especial

pro almoço com a família

Você vai precisar de:

3 batatas grandes

3 colheres de sopa de parmesão ralado

4 colheres de sopa de farinha de trigo

100g de mussarela

100g de presunto

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo:

Leve para cozinhar em água quente as batatas sem casca.

Esprema as batatas e espere esfriar.

Em seguida adicione o queijo ralado, a farinha de trigo, o sal, a pimenta e misture bem.

Em um prato com farinha abra a massa de nhoque e corte com um copo ou um cortador redondo.

Pegue um pedaço que cortamos do nhoque e adicione no centro a mussarela e o presunto.

Cubra com o outro pedaço do nhoque e junte as pontas.

Agora leve a frigideira e deixe dourar os dois lados ( aproximadamente 5 minutos de cada lado) e prontinho!

Essa receita rende 10 nhoques de frigideira e demora 40 minutos para ficar pronta.

Confira no vídeo o passo a passo da receita: