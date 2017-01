Mini temaki de linguiça blumenau com molho especial

Felpuda

No rastro da namorada, hoje eleita vereadora, não é que figurinha conseguiu emplacar mais uma “boquinha” no poder público? Ele foi nomeado para cargo no Legislativo, com salário que poderá chegar a R$ 6 mil. Na época em que sua namorada comandava órgão estatal, ele também atuava por lá como “chefe”. O amor não é lindo?! E põe lindo nisso, né?!... Ester Figueiredo