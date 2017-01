RECEITA Melhor bolo de chocolate molhado com cobertura de chocolate

INGREDIENTES

Massa

400g de chocolate meio amargo picado

150g de manteiga sem sal

150g de açúcar de confeiteiro

5 gemas

1/3 de xícara de chá de farinha de trigo peneirada

5 claras batidas em neve

Calda

200g de chocolate ao leite picado

100ml de creme de leite fresco

20g de manteiga

MODO DE PREPARO

Pré-aqueça o forno a 180 graus. Unte e enfarinhe a forma.

Numa panela em banho-maria derreta o chocolate meio amargo picado, a manteiga sem sal e o de açúcar de confeiteiro. Mexa bem para que todos os ingredientes se misturem. Retire do banho-maria. Lembrando que no banho-maria a água deve estar em simmer e o fundo do bowl não pode encostar na água.

Em uma vasilha coloque as gemas e acrescente 2 colheres de sopa da mistura de chocolate quente para que as gemas fiquem na mesma temperatura do chocolate. Junte o restante do chocolate e mexa vigorosamente. Adicione com cuidado a farinha de trigo peneirada e misture. Adicione as claras batidas em neve sempre fazendo movimentos de baixo para cima.

Na assadeira untada coloque a massa e asse em forno a 180 graus por 10 minutos ou até que a superfície do bolo esteja seca. O interior deve estar úmido e pouco assado. (O meu bolo demorou 15 minutos no forno para ficar com a superfície seca, só para vocês saberem)

Numa outra panela em banho maria derreta 200g de chocolate ao leite picado, 100ml de creme de leite fresco e 20g de manteiga. Misture bem e mantenha aquecido.

Corte o bolo ainda morno em pedaços individuais e disponha no centro do prato. Cubra com a calda quente de chocolate e sirva em seguida. Se quiser sirva com sorvete de baunilha ou leite.