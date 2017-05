Hora do Almoço Lasanha de calabresa com catupiri é a receita do almoço para o fim de semana

6 MAI 2017 Por Vix 21h:00

Lasanha de calabresa com catupiri - Divulgação Ingredientes: 1 colher (sopa) de óleo 2 calabresas sem pele fatiadas finamente 1 cebola grande picada 2 dentes de alho amassados 3 tomates picados 3 latas de molho de tomate Sal e pimenta-do-reino a gosto 1/2 xícara (chá) de cheiro-verde picado Massa e montagem 500 g de massa pré-cozida para lasanha 400 g de queijo mussarela ralado 300 g de queijo cremoso tipo catupiri 100 g de queijo parmesão ralado para polvilhar Modo de preparo: 1- Esquente o óleo e frite a calabresa até dourar. 2- Unte a cebola e o alho até ficar transparentes 3- Adicione os tomates picados, o molho,sal, pimenta e refogue por 10 minutos, mexendo de vez em quando 4- Tire do fogo, misture o cheiro-verde e reserve 5- Espalhe um pouco do molho sobre o pirex, coloque uma camada de massa, mo- lho, mussarela, catupiri, e termine com massa e molho 6- Polvilhe com o queijo parmesão e leve para assar em forno preaquecido por 35 minutos. Deixe descansar por 15 minutos e sirva.

