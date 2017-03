REQUINTADA Já comeu profiteróles? Carolina com calda de chocolate e sorvete

INGREDIENTES

Para as carolinas

100 g de manteiga

200 g de farinha

125 ml de água

125 ml de leite

5 ovos médios

1 pitada de sal

Para a calda de chocolate quente

250 g de chocolate meio amargo em barra

250 ml de leite

125 g de chocolate em pó

Para a montagem

1 litro de sorvete de creme

Amêndoas em lascas para decorar a gosto

MODO DE PREPARO

Para as carolinas

Misture o leite e a água e leve ao fogo em panela grande até ferver. Abaixe o fogo e acrescente a manteiga até que a mesma derreta. Coloque uma pitada de sal. Peneire a farinha. Desligue o fogo e acrescente-a misturando sempre até que a massa fique bem homogênea e desprenda da panela.

Coloque em travessa de vidro redonda até que esfrie e junte os ovos um a um, misturando bem. Pré-aqueça o forno a 180ºC. Unte uma assadeira. Com uma manga de confeitar e um bico de aproximadamente 1 centímetro de diâmetro, forme na assadeira pequenas “bolas” de aproximadamente 4 a 5 centímetros de diâmetro, com espaço suficiente para que não grudem umas nas outras enquanto estiverem assando. Leve ao forno por cerca 15 a 20 minutos ou até que as carolinas dourem. Para resfriá-las, deixe no próprio forno com a porta levemente aberta.

Para a calda de chocolate

Em banho-maria, derreta o chocolate em barra no leite com o chocolate em pó cuidando para que fique bem homogêneo. Conserve em banho-maria até servir.

Montagem

Abra as carolinas ao meio no sentido horizontal e recheie cada uma com uma bola pequena de sorvete de creme. Cubra com a calda de chocolate quente e decore com as amêndoas. Sirva 3 ou 4 bolinhas com uma bola de sorvete