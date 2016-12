SORVETONE Inove no Natal e prepare panetone recheado com sorvete

INGREDIENTES

1 panetone

10 colheres (sopa) de sorvete de chocolate

1 lata de creme de leite

1 tablete de chocolate ao leite

MODO DE PREPARO

Corte uma fatia da parte inferior do panetone e, com as mãos, retire uma boa quantia da parte interna do doce (sem furar a casca)

Em uma tigela, misture a massa retirada com o sorvete de chocolate

Preencha o panetone com a mistura e recoloque a fatia cortada

Leve ao freezer

Derreta o chocolate em barra e misture com o creme de leite

Distribua esse creme sobre o panetone e decore a gosto

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Deixe o sorvete na geladeira algum tempo antes de misturá-lo com o panetone para que fique cremoso.