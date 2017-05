prato leve Feijoada deliciosa e moderna

para comer sem culpa

INGREDIENTES

100 g de lombo congelado

150 g de lombo salgado

100 g de carne seca magra

150 g de feijão preto

Louro a gosto

Cheiro verde picado a gosto

Cebola picada a gosto

Dente de alho picado a gosto

1 colher (sopa) de margarina light sem sal

MODO DE PREPARO

Deixe o feijão de molho na água de véspera

Em separado, deixe as carnes salgadas de molho em água, também de véspera, trocando várias vezes a água durante este período

No dia, ferva as carnes salgadas e jogue a água fora

Ferva novamente

Se a água ainda estiver engordurada, basta colocá-la, já fria, no freezer ou geladeira

A gordura se solidificará na superfície, podendo ser facilmente removida com uma colher

Renovar e tornar a ferver

Esta água será aproveitada para o cozimento da feijoada

Cozinhe o feijão, adicione um refogado feito em frigideira antiaderente, sem óleo, com a cebola, o alho, o cheiro-verde, o louro e as carnes em pedaços

Verifique o sal e sirva