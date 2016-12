RECEITA Experimente fazer essa torta de

leite ninho com chocolate branco

INGREDIENTES

1 pacote de bolacha Maria

1/2 xícara de manteiga

2 caixas de creme de leite

1 lata de leite condensado

1 xícara de leite em pó

1 pacotinho de gelatina incolor hidratada conforme as instruções da embalagem

1 barra de chocolate branco picada

COMO FAZER

1 - Triture a bolacha Maria no liquidificador até virar uma farofa

2 - Misture com a manteiga, forre o fundo e as laterais de uma fôrma de aro removível e leve ao forno preaquecido a 180 graus por 10 minutos

3 - Retire e reserve

4 - No liquidificador bata o creme de leite, leite condensado, o leite em pó e a gelatina incolor

5 - Coloque o creme sobre a massa e leve para a geladeira por 1 hora ou até estar firme

6 - Decore com o chocolate branco picado.