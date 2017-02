SOBREMESA Esta torta delícia de abacaxi

vai adoçar o seu dia

INGREDIENTES

MASSA:

1 pacote de biscoito maisena (200g) triturado

4 colheres (sopa) de manteiga ou margarina

CREME:

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

1 xícara (240 ml) de suco concentrado de abacaxi

1 envelope de gelatina incolor (12g)

DOCE DE ABACAXI:

1 abacaxi descascado e picado

1 xícara de açúcar

1 colher (chá) de gengibre picadinho

cravo a gosto

MODO DE PREPARO

Misturar o biscoito triturado com a manteiga ou margarina

Forrar o fundo e as laterais de uma forma de fundo removível (apertar bem)

Levar ao forno pré aquecido por 10 minutos, para dourar

Reservar para esfriar

Bater no liquidificador:leite condensado,creme de leite,suco de abacaxi

Por último acrescentar a gelatina hidratada e dissolvida conforme instrução da embalagem

Colocar sobre a massa assada e fria

Levar a geladeira por 2 a 3 horas

Em uma panela levar ao fogo:abacaxi, açúcar,gengibre e cravo

Não é necessário colocar água

Deixar até secar o líquido que se forma

Quando esfriar colocar sobre o creme

Levar à geladeira e desenformar no momento de servir

PREPARO

50 MIN



RENDIMENTO

10 PORÇÕES