RECEITA Esse pavê de maracujá com chocolate é super fácil de fazer e fica uma delícia

Ingredientes:



– 01 caixinha de creme de soja (substituto do creme de leite)

- 200g de chocolate meio amargo picado

– 01 lata de leite condensado de soja (pode ser o de aveia ou de coco)

– 1/2 xícara (chá) de suco concentrado de maracujá

- 400g de bolacha maisena

- 1/2 xícara (chá) de leite de soja

- 2 colheres (sopa) de rum

– Sementes de maracujá para decorar

Modo de preparo:

1. Em uma panela com o fundo grosso, esquente o creme de soja em fogo baixo até que ele borbulhe nas bordas. Retire do fogo e acrescente o chocolate meio amargo picado e mexa bem até que derreta. Resfrie e reserve.

2. Em outra panela, coloque o leite condensado de soja e o suco de maracujá. Quando começar a ferver, cozinhe por 5 minutos mexendo ser parar. Resfrie e reserve.

3. Misture o rum com o leite de soja.

4. Passe uma camada fina de creme de chocolate no fundo de um refratário, apenas para firmar a camada de bolachas.

5. Umedeça as bolachas no leite de soja, uma por uma, e monte a primeira camada. Cubra com o creme de chocolate. Faça outra camada de bolachas umidecidas no leite de soja e cubra com o creme de maracujá. Faça isso até que acabe as bolachas. A última camada deve ser de creme de maracujá.

6. Coloque espalhe as sementes de maracujá na superfície do pavê e leve a geladeira por, pelo menos, 4h antes de servir.