SOBREMESA Esse mousse de chocolate branco vai deixar seu dia melhor

INGREDIENTES

600 g de chocolate branco

5 ovos (separados clara e gema)

1/2 xícara de chá de açúcar

3 colheres de sopa de sopa de rum ou licor

1 lata de creme de leite sem soro

MODO DE PREPARO

Derreta o chocolate branco em banho-maria ou no microondas acrescente o creme de leite e reserve

Bata as gemas com a metade do açúcar até ficar bem fofa e quase branca, acrescente a mistura de chocolate e o rum

Reserve

Bata as claras em neve bem firme e acrescente o restante do açúcar, bata até a consistência de suspiro

Acrescente à mistura anterior mexendo vagarosamente com uma colher de pau até ficar uniforme

Coloque em um recipiente e levar a gelar



PREPARO - 30 MIN

RENDIMENTO - 5 PORÇÕES