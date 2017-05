Hora do almoço Escondidinho de carne seca vai conquistar seu coração

INGREDIENTES

1 kg de mandioca cozida

1 lata de creme de leite com soro

2 colheres de margarina

1/2 kg de carne-seca dessalgada e cozida

1 cebola média picadinha

4 dentes de alho esmagados

2 tomates sem casca e picados

sal e pimenta a gosto

MODO DE PREPARO

1-Esprema a mandioca ainda quente e leve em uma panela com a margarina e sal

2-Quando estiverem bem misturados acrescente o creme de leite, misture e reserve

3-Refogue a cebola e o alho em um fio de azeite

4-Acrescente a carne-seca desfiada e deixe fritar um pouco

5-Acrescente os tomates e deixe cozinhar até ficarem murchos e acerte o sal se achar necessário

6-Em um refratário untado com azeite, coloque uma camada do purê de mandioca, a carne seca e termine com o restante do purê

7-Polvilhe com queijo parmesão ralado e leve ao forno pra gratinar