HORA DO LANCHE Encontro do 'malandrão' com a

madame vai dar um croque delicioso

15 FEV 2017 Por RECEITAS GSHOW 19h:35

Croque Malandrão Madame é opção deliciosa para a hora do lance - Divulgação INGREDIENTES PARA O MOLHO BECHAMEL 25 g farinha 25 g manteiga 500 ml leite 1 pitada noz-moscada 1 pitada sal PARA O CROQUE MALANDRÃO 8 fatias pão de forma 200 g presunto 200 g queijo Gruyère (ou qualquer queijo que derreta facilmente) 50 g manteiga PARA O CROQUE MADAME 1 ovo + ingredientes para o Croque Malandrão MODO DE PREPARO PARA O MOLHO BECHAMEL Numa panelinha, coloque a manteiga junto com a farinha

Leve ao fogo baixo até borbulhar

Acrescente o leite

Vá mexendo em fogo médio até ferver

Assim que levantar fervura, abaixe o fogo e continue mexendo por 10 minutos

Até o creme engrossar

Depois é só peneirar

O molho estará pronto MONTAGEM DOS CROQUES Passe manteiga numa das fatias de pão

Coloque uma porção generosa de queijo e duas fatias de presunto

Cubra com outra fatia de pão

Coloque duas colheres de molho bechamel

Salpique com queijo Gruyère

Leve ao forno até o queijo dar aquela douradinha bem malandra

Para o croque Madame é só fritar o ovo e coroar a belezura

