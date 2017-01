RECEITA Em cinco minutos você prepara

esse creme de mamão com licor

Você vai precisar de:

1 unidade de mamão papaia

3 bolas de sorvete de creme

Licor de cassis a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador adicione a polpa do mamão papaia ( sem as sementes e casca)

Em seguida, inclua as bolas de sorvete de creme. Bata no liquidificador por 3 minutos.

Coloque o creme de papaia em taças e sirva com licor de cassis a gosto.

Essa receita serve 2 pessoas e demora 5 minutinhos de preparo.

Confira o vídeo do preparo: