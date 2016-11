DICA Diferente e simples: trouxinha de panqueca recheada

INGREDIENTES

Massa de panqueca

1 xícara de farinha de trigo

2 ovos

1 xícara de leite em temperatura ambiente

1 colher de sopa de óleo

Sal a gosto

Recheio

Peito de frango

1 tomate cortado

½ cebola cortada

1 colher de sopa de alho

Ramos de salsinha para montar

MODO DE PREPARO

Massa

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até a massa ficar homogênea. Unte uma frigideira com óleo e coloque um pouco da massa de panqueca, mexa a frigideira para que o líquido tome a forma da panqueca, depois, vire para o outro lado. Faça isso até acabarem as massas, reserve.

Recheio

Cozinhe o peito de frango. Quando esfriar coloque em um prato para desfiar. Em uma panela, aqueça um fio de azeite e coloque a cebola e o alho para dourar, em seguida, acrescente o frango e frite, por último, coloque o tomate picado e acerte na quantidade de sal.

Montagem

Coloque um pouco do recheio no meio, feche como se fosse uma trouxinha e amarre com um ramo de salsinha. Está pronto.