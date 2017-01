RECEITA Coxinha de frango crocante

é super fácil de fazer

INGREDIENTES

Massa

100 gr. de Manteiga

400 gr. de Farinha de Trigo

1 litro de Caldo de Frango

1 1/2 colh. (sopa) Sal

Recheio

500 gr. de Peito de Frango (cozido e desfiado)

1 Cebola média (picada)

2 colh. (sopa) de Salsinha Picada

01 colh. (sopa) de Molho de Pimenta

2 dentes de Alho (amassados)

Sal a gosto

1 Tomate em pedacinhos (sem semente)

500 ml. de óleo

Para empanar

2 Ovos

500 gr. Farinha de Rosca

MODO DE PREPARO

Massa

Em uma panela, junte o caldo, a margarina e o sal. Deixe a mistura no fogo até ferver. Após levantar fervura, junte a farinha peneirada e, com o auxílio de uma colher de pau, vá mexendo sem parar até que a massa desgrude da panela

Retire a do fogo e coloque sobre uma superfície lisa e untada com farinha. Deixe esfriar e vá sovando a massa constantemente para não criar casca

Recheio

Desfie o peito de frango – já cozido. Em uma panela com óleo ou azeite, adicione o alho amassado e a cebola picada, frite tudo até dourar, junte o peito de frango cozido e desfiado e refogue por alguns minutos. Junte o tomate picadinho, sal e molho de pimenta. Desligue o fogo e acrescente a salsinha picada, misture bem e deixe esfriar.

Montagem

Pegue uma porção da massa (dependendo qual seja o tamanho desejado da coxinha), faça uma bolinha e com o auxílio do dedo indicador faça uma cavidade na massa

Coloque uma porção do recheio e feche fechando as extremidades com a parte interna do polegar e do indicador

Bata dois ovos com o auxílio de um garfo por alguns minutos.

Passe as coxinhas prontas pelo ovo, tire o excesso e passe pela farinha de trigo

Em um tacho ou panela funda, coloque óleo suficiente para cobrir a coxinha, deixe esquentar bem (190º a 200º C) e frite as coxinhas aos poucos para que o óleo não esfrie.

Agora é só comer essas delicinhas e ser muito feliz! rs.

Confira o passo a passo: